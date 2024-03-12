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На улицах Нарвы начат ремонт ям

Северное побережье
Обновлено 12 марта 2024, 10:27
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Ремонт асфальта. Иллюстративное фото.
Ремонт асфальта. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Департамент городского хозяйства Нарвы начал выполнение работ по ремонту ям в асфальтном покрытии на дорогах и улицах города, сообщает горуправа.

Ремонт выполняется с помощью холодной смеси, которая позволяет временно решить проблему с ямами, до момента начала основных работ по асфальтированию в городе.

По состоянию на 08.03 были выполнены ремонтные работ на следующих участках: Fama, Rahvavälja, Hariduse, A. Puškini, Karjamaa, Vestervalli, Jõesuu.

Были отремонтированы опасные ямы глубиной больше 5 см, которые представляли опасность для дорожного движения.

На этой неделе планируется продолжение выполнения работ по ремонту опасных ям на следующих участках дорог и улицах: Elektrijaama, Kadastiku, Kreenholmi, Puuvilla, Joalа, Kalda, Raudtee, Mõisа, Suur-Aguli, Rahu, Hariduse, Kivilinna, Kangelaste, Jõesuu, Suur, Sepa, Lavretsovi и другие.

Срок начала выполнения работ будет зависеть от погодных условий и возможных осадков.

Департамент городского хозяйства просит участников дорожного движения внимательней следить за временно установленными знаками, обозначающие ямы и соблюдать скоростной режим.

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Нарва
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