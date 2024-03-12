На улицах Нарвы начат ремонт ям

Ремонт выполняется с помощью холодной смеси, которая позволяет временно решить проблему с ямами, до момента начала основных работ по асфальтированию в городе.

По состоянию на 08.03 были выполнены ремонтные работ на следующих участках: Fama, Rahvavälja, Hariduse, A. Puškini, Karjamaa, Vestervalli, Jõesuu.

Были отремонтированы опасные ямы глубиной больше 5 см, которые представляли опасность для дорожного движения.

На этой неделе планируется продолжение выполнения работ по ремонту опасных ям на следующих участках дорог и улицах: Elektrijaama, Kadastiku, Kreenholmi, Puuvilla, Joalа, Kalda, Raudtee, Mõisа, Suur-Aguli, Rahu, Hariduse, Kivilinna, Kangelaste, Jõesuu, Suur, Sepa, Lavretsovi и другие.

Срок начала выполнения работ будет зависеть от погодных условий и возможных осадков.

Департамент городского хозяйства просит участников дорожного движения внимательней следить за временно установленными знаками, обозначающие ямы и соблюдать скоростной режим.