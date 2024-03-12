В результате полицейского рейда двое водителей были отправлены за решетку

В ходе рейда был установлен один водитель без водительских прав, который был задержан на месте и доставлен в арестный дом. Водитель находился за рулем во время, когда он был лишен права на вождение из-за предыдущих нарушений, сообщили в полиции.

В понедельник мужчина предстал перед судом и был приговорен к пяти суткам ареста, суд также конфисковал его автомобиль.

В ходе той же проверки полицейские зафиксировали скорость одного автомобиля на уровне 149 км/ч, причем это было на участке дороги Кохтла-Ярве — Йыхви, где максимально разрешенная скорость составляет 100 км/ч.

Пойманный за нарушение водитель также предстал перед судом в понедельник и был приговорен к 10 суткам ареста. Кроме того, суд лишил водителя права управления транспортным средством на четыре месяца.

В ходе рейда в конце прошлой недели полиция проверила трезвость почти 3500 водителей в районе Йыхви и Кохтла-Ярве и обнаружила шестерых водителей, подозреваемых в наркотическом опьянении, пятерых водителей, употреблявших алкоголь, водителя без водительских прав и пару водителей превысивших скорость.