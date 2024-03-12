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Конфликт с украинцами в Кохтла-Ярвеском ледовом холле: полиция приступает к расследованию

Эрик Калда
Обновлено 12 марта 2024, 14:42
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Во время происходившей в Кохтла-Ярвеском ледовом холле в январе игры оскорбили играющих в местном клубе подростков украинского происхождения и, как утверждается, один из таллиннских родителей ударил одного из юных хоккеистов в лицо. До полиции этот инцидент до сих пор не дошел.
Во время происходившей в Кохтла-Ярвеском ледовом холле в январе игры оскорбили играющих в местном клубе подростков украинского происхождения и, как утверждается, один из таллиннских родителей ударил одного из юных хоккеистов в лицо. До полиции этот инцидент до сих пор не дошел. Фото: Peeter Lilleväli

Хотя никто до сих пор не подал в полицию заявление относительно имевшего место в Кохтла-Ярве в январе предполагаемого нападения на хоккеистов украинского происхождения, полиция приступает к выяснению обстоятельств происшествия, чтобы затем решить, имеются ли основания для начала производства.

В понедельник стало известно решение дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза относительно инцидента, имевшего место на проходившей в середине января в Кохтла-Ярвеском ледовом холле встрече молодежного хоккейного чемпионата Эстонии в возрастном классе U17 между командами кохтла-ярвеского "Viru Sputnik" и таллиннского "HC Vipers", когда совершено было нападение на молодых игроков украинского происхождения из команды "Sputnik".

Конфликт между двумя игроками

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