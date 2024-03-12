Конфликт с украинцами в Кохтла-Ярвеском ледовом холле: полиция приступает к расследованию

Во время происходившей в Кохтла-Ярвеском ледовом холле в январе игры оскорбили играющих в местном клубе подростков украинского происхождения и, как утверждается, один из таллиннских родителей ударил одного из юных хоккеистов в лицо. До полиции этот инцидент до сих пор не дошел.

Фото: Peeter Lilleväli