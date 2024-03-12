Хотя никто до сих пор не подал в полицию заявление относительно имевшего место в Кохтла-Ярве в январе предполагаемого нападения на хоккеистов украинского происхождения, полиция приступает к выяснению обстоятельств происшествия, чтобы затем решить, имеются ли основания для начала производства.
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Конфликт с украинцами в Кохтла-Ярвеском ледовом холле: полиция приступает к расследованию
В понедельник стало известно решение дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза относительно инцидента, имевшего место на проходившей в середине января в Кохтла-Ярвеском ледовом холле встрече молодежного хоккейного чемпионата Эстонии в возрастном классе U17 между командами кохтла-ярвеского "Viru Sputnik" и таллиннского "HC Vipers", когда совершено было нападение на молодых игроков украинского происхождения из команды "Sputnik".