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Евгений Котов утвержден новым членом волостного собрания Йыхви

Эрик Калда
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Здание волостного управления и волостного собрания Йыхви.
Здание волостного управления и волостного собрания Йыхви. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Избирательная комиссия волости Йыхви утвердила Евгения Котова (36) новым членом волостного собрания, который заменит скончавшуюся на прошлой неделе Кайю Калдвеэ.

Евгений Котов — предприниматель и владелец OÜ Kirde Ehitus и OÜ Foor Jõhvi.

На местных выборах 2021 года он баллотировался по списку избирательного объединения Ühiselt Jõhvi Eest и набрал 39 голосов. Котов ранее не был членом волостного собрания Йыхви.

7 марта после тяжелой болезни от нас ушла Кайя Калдвеэ, местный деятель по социальным делам, которая была членом совета Йыхви почти 15 лет.

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