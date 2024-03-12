Избирательная комиссия волости Йыхви утвердила Евгения Котова (36) новым членом волостного собрания, который заменит скончавшуюся на прошлой неделе Кайю Калдвеэ.
Евгений Котов утвержден новым членом волостного собрания Йыхви
Евгений Котов — предприниматель и владелец OÜ Kirde Ehitus и OÜ Foor Jõhvi.
На местных выборах 2021 года он баллотировался по списку избирательного объединения Ühiselt Jõhvi Eest и набрал 39 голосов. Котов ранее не был членом волостного собрания Йыхви.
7 марта после тяжелой болезни от нас ушла Кайя Калдвеэ, местный деятель по социальным делам, которая была членом совета Йыхви почти 15 лет.