С 13 марта владельцам машин с российскими номерами в Эстонии грозит штраф в размере до 400 евро

"Полицейские будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами. Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро", – сообщил майор полиции Андрес Кирсинг из Департамента полиции и погранохраны, пишет rus.err.

Он пояснил, что отсутствие регистрации является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, в которой говорится о вождении не зарегистрированного или не прошедшего перерегистрацию транспортного средства.

Предпосылкой перерегистрации транспортных средств из третьих стран является выданная Налогово-таможенным департаментом таможенная декларация с отметкой "товар освобожден", с которой следует обратиться в бюро обслуживания Департамента транспорта и пройти предрегистрационный контроль, пояснил глава бюро дорожного движения Департамента транспорта Мяртен Сурва.

"Автомобили, выпускаемые для российского рынка, как правило, не имеют европейского одобрения типа транспортного средства и могут быть зарегистрированы после прохождения процедуры его подтверждения. Это подразумевает необходимость представления дополнительных документов, подтверждающих соответствие нормам тормозов транспортного средства, шума и выбросов, – отметил Сурва. – Оценка соответствия проводится на основе требований, действовавших на момент первичной регистрации транспортного средства. Существует два варианта одобрения типа индивидуального транспортного средства: в обычном порядке или для переселенцев, и Департамент транспорта руководствуется при процедуре отметкой в таможенной декларации".