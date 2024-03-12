В Нарве вспыхнул новый конфликт - на этот раз из-за толкования истории

В рамках выставки несколько дней назад в почтовых ящиках жителей Нарвы появились листовки, выпущенные блогом Propastop, который является частью работы Кайтселийта над самой выставкой, пишет rus.postimees.

На листовках содержалась информация о том, что Россия всегда совершала военные преступления, и их бомбардировки школы в Житомире в 2022 году ничем не отличаются от бомбардировок Нарвской шестой школы в 1944 году.

В своем обращении к директору музея депутаты Нарвского горсобрания, входящие в правящую фракцию Narva, которые также являются членами совета музея, Вадим Орлов и Алексей Мяги, попросили прокомментировать листовки, а также задали несколько вопросов.

В частности, депутаты и члены совета поинтересовались у Сморжевских-Смирновой, как подобная деятельность связана с достижением целей Нарвского музея, как деятельность Нарвского музея связана с войной в Украине, кто утвердил данные листовки, а также в какую сумму они обошлись музею.

В обращении приведены пункты из устава музея, согласно которому его целями являются ознакомление и популяризация истории Нарвы; обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов; укрепление конкурентоспособности города Нарвы и региона. «Как подобная деятельность помогает достичь перечисленных целей?» - задаются вопросом депутаты.