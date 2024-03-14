Робот-гигант и волшебник Rocki знают, чем удивить

Всех, кто придет на музыкальную площадку, ждет много развлечений - песни, танцы, игры, смех, катапульта и другие аттракционы. Маленькие питомцы из мини-зоопарка Пяйте всегда вызывают умиление и радуют детей. Прямо на площади устроят хоккейные и футбольные баталии.

- Очень надеемся на теплую погоду, но даже если будет прохладно, согреться помогут горячие напитки и еда, - не сомневается одна из создателей новой традиции Анна Маскаева. - В любом случае обещаем хорошее настроение, тем более что к нам приедут столичные гости - робот-трансформер Мегатрон и волшебник Rocki.

С Мегатроном, который придет в 13.00, можно пообщаться, получить ответы на вопросы, станцевать или просто повеселиться, устроить маленькую фотосессию.

Ровно через час можно стать свидетелем удивительной воздушной фантазии, которую устроит настоящий волшебник Rocki. Йыхвисцам повезло: артист оригинального жанра Игорь Стефановский, популярный далеко за пределами своей страны, нашел время для встречи с земляками и обещает показать шоу, подобного которому местные жители еще не видели.

Известный клоун и просто волшебник Rocki знает, чем удивить и малышей, и взрослых. Фото: Erakogu

День хорошего настроения впервые состоялся в коронакризисные времена, когда собираться в помещении было невозможно, и волостные руководители культуры и коллектив Йыхвиского центра культуры и интересов придумали новый формат уличного праздника, который настолько пришелся по душе, что решили превратить его в традиционный. С каждым годом он получается все ярче и разнообразнее.

- Немного сдвинули время - с февраля на март, потому что успех мероприятий под открытым небом всегда зависит от погоды, весной больше надежд на то, что день будет теплым и солнечным. Ждем йыхвисцев и гостей города и постараемся, чтобы для всех на музыкальной площади нашлось увлекательное занятие и после праздника осталось много приятных впечатлений.