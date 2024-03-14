Вирве Осила: Родной язык - такой обычный и все же особенный

Эстонский язык стал частью меня еще в детстве, и я не устаю восхищаться его красотой и ценить его богатство. Сегодня, конечно, есть много поводов удивляться. Как говорят и пишут мои дорогие соотечественники! Я не имею в виду сленг, который в целом отличный, или намеренное баловство с языком.

В детстве мы иногда ради забавы даже использовали смешанный или искусственный язык, чтобы подразнить взрослых, но в основном мы все же говорили на эстонском языке, который понимали все. В годы моей юности в нашем языке появилось много русских заимствований и образованных от них выражений, но, оглядываясь назад, я думаю, что это все же не было таким доминирующим, как нынешний эстонско-английский или бог знает какой еще смешанный язык.

Когда я слышу, как наши лингвисты бодро утверждают, что с эстонским языком все в порядке, тогда да, я соглашаюсь: с эстонским языком все в порядке, а вот с говорящими на нем нет. Признанный преподаватель эстонского языка рассказывает в радиоинтервью: "…tšättisime õpilastega ligi poole koolitunnist ja lõpuks tuli neid keelata feikimast" ("...мы почти пол-урока чатились с учениками и в конце пришлось запретить им фейковать"). Неужели в эстонском языке не хватает слов?