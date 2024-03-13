Пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия ребенок обратился в больницу.
Пока неустановленный внедорожник в центре Нарвы сбил девочку и скрылся
Опасное ДТП случилось вечером 12 марта, приблизительно в 19.00 у дома по проспекту Выйду, 1. Пока еще неустановленный водитель, как сообщила полиция, на внедорожнике серого цвета наехал на пешеходном переходе на 12-летнюю девочку, двигавшуюся на легком средстве передвижения.
Полиция не конкретизирует, на чем именно пересекал ребенок проезжую часть.
После наезда водитель на машине покинул место происшествия. Пострадавшая же потом обратилась в больницу.