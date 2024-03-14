В Ида-Вирумаа уже некоторое время пытаются развернуть дискуссию о том, что лучше: хорошо знающий свой предмет, однако не владеющий эстонским языком учитель или хорошо владеющий эстонским языком, но не знающий своего предмета учитель. Такая постановка вопроса принципиально неверна, ведь выбор меньшего из двух зол в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, такие дискуссии и темы создают чувство неуверенности как у родителей, так и у учащихся.
Пирет Кяртнер: В каких учителях мы нуждаемся?
Даже хорошо владеющий эстонским языком и своим предметом учитель может вызывать беспокойство как у учеников, так и у родителей: родители опасаются, что они не смогут помочь своим детям или контролировать их обучение, а молодые люди переживают, что их знания языка не хватит для того, чтобы учиться на эстонском языке.
Развеять все эти страхи сможет хорошо владеющий эстонским языком и своим предметом учитель, который сумеет преподавать предмет посредством языка и учить языку посредством предмета. Но это означает, что Ида-Вирумаа нуждается в учителях, владеющих как предметом, так и языком, а кроме того - методикой интегрированного предметного и языкового обучения. Без последнего переход на эстоноязычное обучение будет сложным, если не невозможным.
Государством созданы возможности для освоения учителями приемов и техник интегрированного предметного и языкового обучения в ходе как уровневого, так и дополнительного обучения, и каждый учитель, желающий продолжить или начать свою карьеру, может и должен воспользоваться этими возможностями. В начале марта мы знакомили уездных учителей в Нарвском колледже с возможностями языкового обучения, предлагаемыми Институтом эстонского языка, Фондом интеграции и Тартуским университетом, и запланированных полутора часов оказалось мало, чтобы дать обзор всех возможностей.
Теми, во благо кого на самом деле происходит переход на эстоноязычное обучение, являются все же дети и молодежь Ида-Вирумаа. Бесплатное высшее образование в Эстонии эстоноязычное, в том же направлении движется также профессиональное образование. Для того чтобы строить для себя жизнь и карьеру в Эстонии, нужно очень хорошо владеть государственным языком. Не секрет, что сейчас в наилучшей позиции на рынке труда находится молодежь, которая имеет хорошее образование и наряду с родным языком владеет государственным и иностранным. Эстоноязычное образование является тем ключом, который открывает дверь в лучшее будущее.
Разумеется, знание предмета, а также владение языком и методикой не являются единственными признаками хорошего учителя. Ида-Вирумаа нуждается в учителях, действительно являющихся учителями 21-го века: творческими, разбирающимися в цифровых технологиях, способными адаптироваться и сотрудничать, развивающимися, самостоятельными и способными к эмпатии.
Дети и молодежь Ида-Вирумаа достойны только таких учителей, и Нарвский колледж делает все, чтобы обеспечить получающих профессию учителя студентов комплексом рабочих инструментов, в числе которых лучшие знания, умения и приемы результативного обучения, а также чтобы пополнить посредством дополнительных обучений багаж знаний и навыков у работающих учителей дошкольных детских учреждений и школ.