Пирет Кяртнер: В каких учителях мы нуждаемся?

Даже хорошо владеющий эстонским языком и своим предметом учитель может вызывать беспокойство как у учеников, так и у родителей: родители опасаются, что они не смогут помочь своим детям или контролировать их обучение, а молодые люди переживают, что их знания языка не хватит для того, чтобы учиться на эстонском языке.

Развеять все эти страхи сможет хорошо владеющий эстонским языком и своим предметом учитель, который сумеет преподавать предмет посредством языка и учить языку посредством предмета. Но это означает, что Ида-Вирумаа нуждается в учителях, владеющих как предметом, так и языком, а кроме того - методикой интегрированного предметного и языкового обучения. Без последнего переход на эстоноязычное обучение будет сложным, если не невозможным.

Государством созданы возможности для освоения учителями приемов и техник интегрированного предметного и языкового обучения в ходе как уровневого, так и дополнительного обучения, и каждый учитель, желающий продолжить или начать свою карьеру, может и должен воспользоваться этими возможностями. В начале марта мы знакомили уездных учителей в Нарвском колледже с возможностями языкового обучения, предлагаемыми Институтом эстонского языка, Фондом интеграции и Тартуским университетом, и запланированных полутора часов оказалось мало, чтобы дать обзор всех возможностей.

Теми, во благо кого на самом деле происходит переход на эстоноязычное обучение, являются все же дети и молодежь Ида-Вирумаа. Бесплатное высшее образование в Эстонии эстоноязычное, в том же направлении движется также профессиональное образование. Для того чтобы строить для себя жизнь и карьеру в Эстонии, нужно очень хорошо владеть государственным языком. Не секрет, что сейчас в наилучшей позиции на рынке труда находится молодежь, которая имеет хорошее образование и наряду с родным языком владеет государственным и иностранным. Эстоноязычное образование является тем ключом, который открывает дверь в лучшее будущее.

Разумеется, знание предмета, а также владение языком и методикой не являются единственными признаками хорошего учителя. Ида-Вирумаа нуждается в учителях, действительно являющихся учителями 21-го века: творческими, разбирающимися в цифровых технологиях, способными адаптироваться и сотрудничать, развивающимися, самостоятельными и способными к эмпатии.

Дети и молодежь Ида-Вирумаа достойны только таких учителей, и Нарвский колледж делает все, чтобы обеспечить получающих профессию учителя студентов комплексом рабочих инструментов, в числе которых лучшие знания, умения и приемы результативного обучения, а также чтобы пополнить посредством дополнительных обучений багаж знаний и навыков у работающих учителей дошкольных детских учреждений и школ.