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В Кохтла-Ярве объявили конкурс "Мама года - 2024"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Фото: Marko Saarm / Sakala

Почетный титул "Мама года" традиционно присваивается маме, чей ребенок или дети являются добропорядочными жителями города, которая, заботясь о семье, также вносит вклад в развитие местного сообщества и активно участвует в жизни города.

Кандидат должен быть зарегистрированным жителем и фактически проживать в Кохтла-Ярве. Каждый горожанин или действующие на территории Эстонии организации и учреждения могут выдвинуть одного кандидата. Социальная комиссия городского собрания ждет предложений до 10 апреля. Форму заявки и подробные условия конкурса можно найти на сайте горуправления.

Победительнице конкурса торжественно вручат благодарственное письмо и 250 евро.

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