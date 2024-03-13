В Кохтла-Ярве объявили конкурс "Мама года - 2024"

Кандидат должен быть зарегистрированным жителем и фактически проживать в Кохтла-Ярве. Каждый горожанин или действующие на территории Эстонии организации и учреждения могут выдвинуть одного кандидата. Социальная комиссия городского собрания ждет предложений до 10 апреля. Форму заявки и подробные условия конкурса можно найти на сайте горуправления.