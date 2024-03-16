Уроженец Кохтла-Ярве Калле Вилпуу, выросший до одного из известнейших эстонских рок-гитаристов, играл и формировал звуковой язык в таких любимых группах, как "Seitsmes Meel" и "Ultima Thule", а также два года выступал с группой "House of Games" на сценах как Европы, так и США. На состоявшейся в Йыхвиской центральной библиотеке встрече он рассказывал о своем пути музыканта, а также сыграл несколько важных для него вещей.
Калле Вилпуу
- Родился 24 июля 1963 года в Кохтла-Ярве.
- Его первое знакомство с музыкой произошло в школьном ансамбле Кохтла-Ярвеской 1-й средней школы, где он сначала играл на барабанах, а затем на гитаре.
- В 1983 году он начал изучать классическую гитару в Таллиннском музыкальном училище имени Георга Отса, переведясь в середине обучения на отделение эстрады.
- Играл на гитаре в рок-группах "Seitsmes Meel" (1985-1990), "Ultima Thule" (1991-...), "House of Games" (2003-2009), группе Тыниса Мяги "777" (1990), недолгое время в ансамбле музыкального сопровождения Марью Ляник, "Saxappeal Band", "Data", "Pantokraator", "Kuller", "Magnetic Band" и других.
- С этими коллективами он выступал на многочисленных фестивалях и участвовал в турах, помимо Эстонии, в других странах Европы и США.
- В 2013 году он выпустил свой первый сольный альбом "Silver Lining", который был признан альбомом года по версии голландской радиостанции "T-on-Air".