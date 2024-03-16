Уроженец Кохтла-Ярве Калле Вилпуу, выросший до одного из известнейших эстонских рок-гитаристов, играл и формировал звуковой язык в таких любимых группах, как "Seitsmes Meel" и "Ultima Thule", а также два года выступал с группой "House of Games" на сценах как Европы, так и США. На состоявшейся в Йыхвиской центральной библиотеке встрече он рассказывал о своем пути музыканта, а также сыграл несколько важных для него вещей.

Калле Вилпуу

  • Родился 24 июля 1963 года в Кохтла-Ярве.
  • Его первое знакомство с музыкой произошло в школьном ансамбле Кохтла-Ярвеской 1-й средней школы, где он сначала играл на барабанах, а затем на гитаре.
  • В 1983 году он начал изучать классическую гитару в Таллиннском музыкальном училище имени Георга Отса, переведясь в середине обучения на отделение эстрады.
  • Играл на гитаре в рок-группах "Seitsmes Meel" (1985-1990), "Ultima Thule" (1991-...), "House of Games" (2003-2009), группе Тыниса Мяги "777" (1990), недолгое время в ансамбле музыкального сопровождения Марью Ляник, "Saxappeal Band", "Data", "Pantokraator", "Kuller", "Magnetic Band" и других.
  • С этими коллективами он выступал на многочисленных фестивалях и участвовал в турах, помимо Эстонии, в других странах Европы и США.
  • В 2013 году он выпустил свой первый сольный альбом "Silver Lining", который был признан альбомом года по версии голландской радиостанции "T-on-Air".

- Удостоившийся недавно в Ида-Вирумаа премии "Капитала культуры" за дело жизни лыжный тренер Юри Шмидт сказал в интервью "Северному побережью", что Калле Вилпуу был одним из способнейших его учеников, который быстро освоил хорошую лыжную технику. Однако на одном соревновании, проходившем в Отепяэ в конце зимы, когда снега было уже мало, Вилпуу проиграл своему соученику Тийту Паалбергу - и в один день перестал ходить на лыжные тренировки. Остается только гадать, то ли эстонский спорт из-за такого решения потерял многое, то ли эстонская музыка выиграла. Вы так же помните ту историю?

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