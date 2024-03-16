Уроженец Кохтла-Ярве Калле Вилпуу, выросший до одного из известнейших эстонских рок-гитаристов, играл и формировал звуковой язык в таких любимых группах, как "Seitsmes Meel" и "Ultima Thule", а также два года выступал с группой "House of Games" на сценах как Европы, так и США. На состоявшейся в Йыхвиской центральной библиотеке встрече он рассказывал о своем пути музыканта, а также сыграл несколько важных для него вещей.

- Удостоившийся недавно в Ида-Вирумаа премии "Капитала культуры" за дело жизни лыжный тренер Юри Шмидт сказал в интервью "Северному побережью", что Калле Вилпуу был одним из способнейших его учеников, который быстро освоил хорошую лыжную технику. Однако на одном соревновании, проходившем в Отепяэ в конце зимы, когда снега было уже мало, Вилпуу проиграл своему соученику Тийту Паалбергу - и в один день перестал ходить на лыжные тренировки. Остается только гадать, то ли эстонский спорт из-за такого решения потерял многое, то ли эстонская музыка выиграла. Вы так же помните ту историю?