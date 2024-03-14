Реновация сондаской системы сточных вод проглотит два миллиона евро

В соответствии с составленным "Järve Biopuhastus" первоначальным проектом, реконструировать нужно будет очистные сооружения и центральную канализацию, а также расширить последнюю предположительно почти на три километра. Это обошлось бы в 1958710 евро. Пособие, о котором ходатайствуют, покрыло бы 70% всей суммы, собственное участие в меньшей мере покрыл бы "Järve Biopuhastus" и большей частью - Люганузеская волость.