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Реновация сондаской системы сточных вод проглотит два миллиона евро

Кюлли Крийс
, журналист
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По круговой канаве сточные воды поселка уходили поначалу напрямую в природу, теперь в самом поселке вода просачивается в землю из обветшалых труб.
По круговой канаве сточные воды поселка уходили поначалу напрямую в природу, теперь в самом поселке вода просачивается в землю из обветшалых труб. Фото: Andra Villers

Люганузеская волость планирует вместе с ТОО "Järve Biopuhastus" обновить с помощью пособия в поселке Сонда обветшалые очистные сооружения и заменить текущие трубы, а также построить дополнительные трубопроводы.

В соответствии с составленным "Järve Biopuhastus" первоначальным проектом, реконструировать нужно будет очистные сооружения и центральную канализацию, а также расширить последнюю предположительно почти на три километра. Это обошлось бы в 1958710 евро. Пособие, о котором ходатайствуют, покрыло бы 70% всей суммы, собственное участие в меньшей мере покрыл бы "Järve Biopuhastus" и большей частью - Люганузеская волость.

Пособие волость надеется получить в рамках меры Государственного центра опорных услуг "Доступные качественные публичные услуги".

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