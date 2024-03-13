Гражданина Кыргызстана с поддельными документами отправили обратно в Россию

Сертификат забрали, на мужчину составили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию.

Граждане России находились в Эстонии с поддельными польскими документами

На шоссейном пограничном пункте 12 марта проверили документы трех граждан России, покидавших Эстонию.

Они предъявили пограничникам польские виды на жительство, которые по результатам проверки оказались полной фальшивкой. Виды на жительство забрали на хранение и россиянам назначили штрафы. Кроме того, у них установили нарушения визового предписания.

Гражданам назначили штраф и за это, составили предписание о выезде из Эстонии и установили для них запрет на въезд на территорию стран Шенгена.