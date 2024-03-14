БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ⟩ На кохтла-ярвеские дороги и тротуары зимой высыпали сотни тонн песка

Зимой горожане часто сетовали на то, что по скользким улицам трудно передвигаться, а после того, как снег растаял, жалуются, что теперь приходится двигаться словно по пляжу, а грязный песок и мелкий щебень тянется с обувью домой. Не говоря о пыли, которую поднимает ветер. Когда уберут дороги?