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БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ⟩ На кохтла-ярвеские дороги и тротуары зимой высыпали сотни тонн песка

Ирина Кивисельг
, журналист
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Уборочная техника работает на улицах Кохтла-Ярве уже две недели.
Уборочная техника работает на улицах Кохтла-Ярве уже две недели. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Большую весеннюю уборку улиц в Кохтла-Ярве начали на полтора месяца раньше договорного срока и при благоприятных погодных условиях планируют завершить к концу марта.

Зимой горожане часто сетовали на то, что по скользким улицам трудно передвигаться, а после того, как снег растаял, жалуются, что теперь приходится двигаться словно по пляжу, а грязный песок и мелкий щебень тянется с обувью домой. Не говоря о пыли, которую поднимает ветер. Когда уберут дороги?

Вице-мэр Александр Кейвабу ответил, что работы уже активно идут.

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