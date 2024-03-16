"Каждый дуб заслуживает внимания, и все истории, связанные с дубами, нужно записывать", - говорит Анне Нургамаа, защитник природы из Алутагузе, призывая людей делиться фотографиями и историями о дубах.

В начале года НКО "Viru Instituut" и Алутагузеское отделение Общества охраны природы призвали жителей Вирумаа присылать фотографии и рассказы о дереве этого года - дубе. Ожидается не только информация о дубах и дубравах Вирумаа, об их размерах и возрасте, но и предания с упоминанием этого дерева и истории об известных людях или знаменательных датах, так или иначе связанных с дубом.