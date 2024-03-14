Празднование Дня родного языка получило начало со статьи Мейнхарда Лакса в "Põhjarannik"

Тревожась за сохранение эстонского языка, Мейнхард Лакс высказал в той статье четыре предложения. Он хотел среди прочего, чтобы при поддержке дополненного Закона о языке пропагандировалось правильное использование эстонского языка, чтобы открытый в 1994 году в Кадрина памятник родному языку популяризовали в качестве объекта интереса через письменные материалы и сувениры, а также чтобы каждый год в Кадрина проводили смотр языковедческих исследовательских работ и самодеятельного литературного творчества.

Мейнхард Лакс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кроме того, в перечень входило предложение считать день рождения Кристьяна Яака Петерсона, 14 марта, ежегодным государственным Днем красивого родного языка, который уже в том же году можно было отметить в школах и клубах. Вдобавок он начал собирать сторонников этого предложения.

Неофициально День родного языка отметили в некоторых местах уже в 1995 году, однако официально его начали отмечать только с 1996 года. Мейнхард Лакс целенаправленно вдохновлял политиков на то, чтобы они сделали 14 марта также днем вывешивания флагов. На это ушло несколько лет, однако в феврале 1999 года Рийгикогу единогласно утвердил День родного языка 14 марта как государственную знаменательную дату.

В опубликованном в марте 2004 года в "Северном побережье" интервью, взятом Тийей Линнард, Мейнхард Лакс сказал, что был возмущен, когда с первой попытки День родного языка не был включен в проект новых государственных знаменательных дат. "И когда я в январе 1998 года прочитал в газете, что на утверждение парламенту представлены те-то и те-то знаменательные дни и праздники - и как ни читал, но Дня родного языка не нашел, - меня будто обухом по голове ударили. Пару месяцев собирался с силами, потом собрался, пошел в последнюю атаку - и победил", - вспоминал он.