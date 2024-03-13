Кивиыли получит пять миллионов евро на обновление системы центрального отопления

По словам министра, эти деньги помогут сделать центральное отопление в Кивиыли более чистым и доступным по цене для потребителей.

Сейчас тепло для центрального отопления получают в Кивиыли из остаточного тепла, выделяющегося при производстве сланцевого масла на "Kiviõli Keemiatööstus", а также при необходимости - из природного газа. "Kiviõli Keemiatööstus" сообщил, что в ближайшие годы может прекратить производство сланцевого масла из-за экологических требований. В этом случае под угрозой оказалось бы также снабжение города Кивиыли теплоэнергией.