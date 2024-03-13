Министр климата Кристен Михал выделил Люганузеской волости пять миллионов евро на реновацию кивиылиской городской системы центрального отопления. Эти деньги поступят из фонда справедливого перехода.
Кивиыли получит пять миллионов евро на обновление системы центрального отопления
По словам министра, эти деньги помогут сделать центральное отопление в Кивиыли более чистым и доступным по цене для потребителей.
Сейчас тепло для центрального отопления получают в Кивиыли из остаточного тепла, выделяющегося при производстве сланцевого масла на "Kiviõli Keemiatööstus", а также при необходимости - из природного газа. "Kiviõli Keemiatööstus" сообщил, что в ближайшие годы может прекратить производство сланцевого масла из-за экологических требований. В этом случае под угрозой оказалось бы также снабжение города Кивиыли теплоэнергией.
Для целевого и разумного использования пяти миллионов евро муниципальному предприятию Люганузеской волости "Kiviõli Soojus" надо будет объявить гостендер на производство тепла. Новое производственное оборудование должно быть готово не позднее лета 2026 года.