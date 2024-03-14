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Тойлаская волость планирует построить в Кохтла-Нымме социальный дом

Кюлли Крийс
, журналист
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Социальный дом в Кохтла-Нымме планируется построить в центре поселка на этом участке земли за автобусной остановкой.
Социальный дом в Кохтла-Нымме планируется построить в центре поселка на этом участке земли за автобусной остановкой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если волости удастся получить поддержку в рамках программы жилья, поддерживающего проживание в общине, то в центре Кохтла-Нымме будет построен одноэтажный социальный дом с шестью квартирами для людей, мало нуждающихся в помощи.

Это будет не дом престарелых, а место для пожилых людей, которые еще вполне могут обходиться своими силами, но нуждаются в небольшой помощи и поддержке в повседневной жизни, пояснил помощник старейшины Тойлаской волости Ханнес Лумисте.

- Кому-то, возможно, больше не по силам отапливать свой дом и убирать снег зимой, но с весны до осени они прекрасно справляются. Тогда они смогут жить зимой в социальном доме, - сказал он. - В социальном доме можно будет также жить круглый год, если человек не хочет идти в дом престарелых и пока не нуждается в ежедневном уходе.

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