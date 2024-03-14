Если волости удастся получить поддержку в рамках программы жилья, поддерживающего проживание в общине, то в центре Кохтла-Нымме будет построен одноэтажный социальный дом с шестью квартирами для людей, мало нуждающихся в помощи.
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Тойлаская волость планирует построить в Кохтла-Нымме социальный дом
Это будет не дом престарелых, а место для пожилых людей, которые еще вполне могут обходиться своими силами, но нуждаются в небольшой помощи и поддержке в повседневной жизни, пояснил помощник старейшины Тойлаской волости Ханнес Лумисте.