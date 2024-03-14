Мэр Кохтла-Ярве хочет объединить все самоуправления Ида-Вирумаа

Мэр Кохтла-Ярве соцдем Казело поздним вечером во вторник опубликовал в социальных сетях пост, в котором написал, что административную реформу следовало бы довести до конца таким образом, чтобы весь нынешний Ида-Вирумаа стал всего лишь одним самоуправлением.