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Мэр Кохтла-Ярве хочет объединить все самоуправления Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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По мнению въехавшего в кабинет мэра Кохтла-Ярве в конце ноября прошлого года Хенри Казело, все самоуправления Ида-Вирумаа можно было бы объединить.
По мнению въехавшего в кабинет мэра Кохтла-Ярве в конце ноября прошлого года Хенри Казело, все самоуправления Ида-Вирумаа можно было бы объединить. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Менее четырех месяцев назад прибывший из Харьюмаа на пост мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело хотел бы объединить четыре города и четыре волости Ида-Вирумаа в одно самоуправление.

Мэр Кохтла-Ярве соцдем Казело поздним вечером во вторник опубликовал в социальных сетях пост, в котором написал, что административную реформу следовало бы довести до конца таким образом, чтобы весь нынешний Ида-Вирумаа стал всего лишь одним самоуправлением.

Казело в чем-то прав

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