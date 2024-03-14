Менее четырех месяцев назад прибывший из Харьюмаа на пост мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело хотел бы объединить четыре города и четыре волости Ида-Вирумаа в одно самоуправление.
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Мэр Кохтла-Ярве хочет объединить все самоуправления Ида-Вирумаа
Мэр Кохтла-Ярве соцдем Казело поздним вечером во вторник опубликовал в социальных сетях пост, в котором написал, что административную реформу следовало бы довести до конца таким образом, чтобы весь нынешний Ида-Вирумаа стал всего лишь одним самоуправлением.