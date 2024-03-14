С одной стороны, хорошо, что мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело вышел с инициативой административной реформы. Предлагая при этом довольно радикальный вариант объединения всех здешних четырех городов и четырех волостей.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Инициатива, не обладающая способностью летать
Чтобы вокруг этой инициативы могла начаться мало-мальски серьезная дискуссия, необходим все же элементарный анализ того, какими бы были плюсы и минусы такого объединения. В противном случае это оказалось бы лишь такой же идеей фикс, как, например, и то, что вся Эстония могла бы являться самоуправлением под названием Таллинн. Наверняка нашлись бы аналитики, которые представили бы расчеты, почему это экономически было бы хорошо, однако самоуправления имеют все же более широкое значение и оно состоит прежде всего в отстаивании интересов людей, проживающих в местах поменьше. Да и раны, нанесенные крупной административной реформой 2017 года, кое-где еще не совсем затянулись.
Несмотря на тщательную подготовку и желание, нелегко проходят также переговоры об объединении Йыхви и Тойла, хотя такое объединение куда логичнее, нежели образование Большой Нарвы или Большого Кохтла-Ярве, предлагаемое Казело. Хорошо говорить, что хотелось бы сочетаться браком с конкретной барышней или кавалером, однако в наше время для этого требуется и их согласие.
Кроме того, приходится согласиться с председателем Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст, что до тех пор, пока здешние местные самоуправления смогут выбирать граждане российского государства, принявшегося за уничтожение народа Украины, не будет даже надежды на то, что речь может пойти об объединении с Кохтла-Ярве, Силламяэ или Нарвой, где доля граждан государства-агрессора очень велика.