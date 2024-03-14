ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Инициатива, не обладающая способностью летать

Чтобы вокруг этой инициативы могла начаться мало-мальски серьезная дискуссия, необходим все же элементарный анализ того, какими бы были плюсы и минусы такого объединения. В противном случае это оказалось бы лишь такой же идеей фикс, как, например, и то, что вся Эстония могла бы являться самоуправлением под названием Таллинн. Наверняка нашлись бы аналитики, которые представили бы расчеты, почему это экономически было бы хорошо, однако самоуправления имеют все же более широкое значение и оно состоит прежде всего в отстаивании интересов людей, проживающих в местах поменьше. Да и раны, нанесенные крупной административной реформой 2017 года, кое-где еще не совсем затянулись.