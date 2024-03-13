На этой неделе состоятся выборы президента РФ, в связи с чем в Ивангороде вблизи российско-эстонской границы будут организованы специальные места для голосования. Однако, как пишет Rus.ERR, эстонские власти не рекомендуют посещать Россию, чтобы там голосовать.
Погранохрана не советует гражданам РФ из Эстонии идти в Ивангород голосовать
Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель отметил, что в Ида-Вирумаа проживает около 35 тысяч граждан России и при пересечении границы в день выборов нужно быть готовым к задержкам, передают радионовости ERR со ссылкой на портал Delfi.
При этом полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено, добавил чиновник.
"Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. Их победитель давно известен, и вы никак не можете повлиять на это своим голосом", - отметил Пургель.