Погранохрана не советует гражданам РФ из Эстонии идти в Ивангород голосовать

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель отметил, что в Ида-Вирумаа проживает около 35 тысяч граждан России и при пересечении границы в день выборов нужно быть готовым к задержкам, передают радионовости ERR со ссылкой на портал Delfi.

При этом полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено, добавил чиновник.

"Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. Их победитель давно известен, и вы никак не можете повлиять на это своим голосом", - отметил Пургель.