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Погранохрана не советует гражданам РФ из Эстонии идти в Ивангород голосовать

Северное побережье
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Мост на эстонско-российской границе между городами Нарва и Ивангород.
Мост на эстонско-российской границе между городами Нарва и Ивангород. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На этой неделе состоятся выборы президента РФ, в связи с чем в Ивангороде вблизи российско-эстонской границы будут организованы специальные места для голосования. Однако, как пишет Rus.ERR, эстонские власти не рекомендуют посещать Россию, чтобы там голосовать.

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель отметил, что в Ида-Вирумаа проживает около 35 тысяч граждан России и при пересечении границы в день выборов нужно быть готовым к задержкам, передают радионовости ERR со ссылкой на портал Delfi.

При этом полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено, добавил чиновник.

"Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. Их победитель давно известен, и вы никак не можете повлиять на это своим голосом", - отметил Пургель.

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Эстония
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