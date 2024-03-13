Союз музеев Эстонии предложил сменить состав совета Нарвского музея

Вадим Орлов и Алексей Мяги ранее потребовали объяснений от директора Нарвского музея по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы с изображением разбомбленных советской армией школ в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году и объясняющих, что Россия всегда совершала военные преступления.

"Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают антиэстонские настроения и мнения, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети", - среди прочего написал в своем письме Союз музеев, которое цитирует Rus.Postimees.

Союз музеев счел важным подчеркнуть, что Нарвский музей был основан эстонским государством и городом Нарва на паритетных началах, а также что деятельность музея основана на официальных эстонских позициях, в том числе на поддержке позиции Эстонского государства по войне в Украине.