В Нарва-Йыэсуу неосторожный курильщик мог погибнуть

Спасатели проникли в квартиру на первом этаже через окно, где спал мужчина, а возле дивана лежала обгоревшая одежда, которая загорелась от упавшего окурка.

В квартире был датчик дыма, но он не работал. Мужчине сделали выговор и в ближайшее время назначена встреча для консультации по пожарной безопасности на дому.