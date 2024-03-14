Чт, 14.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарва-Йыэсуу неосторожный курильщик мог погибнуть

Эрик Калда
Copy
Место возгорания.
Место возгорания. Фото: Спасательный департамент

Ночью 14 марта, около двух часов, в центр тревоги поступило сообщение о дыме, идущем из квартиры многоквартирного дома на улице Карья в городе Нарва-Йыэсуу.

Спасатели проникли в квартиру на первом этаже через окно, где спал мужчина, а возле дивана лежала обгоревшая одежда, которая загорелась от упавшего окурка.

Угроза пожара была устранена.

В квартире был датчик дыма, но он не работал. Мужчине сделали выговор и в ближайшее время назначена встреча для консультации по пожарной безопасности на дому.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх