Ночью 14 марта, около двух часов, в центр тревоги поступило сообщение о дыме, идущем из квартиры многоквартирного дома на улице Карья в городе Нарва-Йыэсуу.
В Нарва-Йыэсуу неосторожный курильщик мог погибнуть
Спасатели проникли в квартиру на первом этаже через окно, где спал мужчина, а возле дивана лежала обгоревшая одежда, которая загорелась от упавшего окурка.
Угроза пожара была устранена.
В квартире был датчик дыма, но он не работал. Мужчине сделали выговор и в ближайшее время назначена встреча для консультации по пожарной безопасности на дому.