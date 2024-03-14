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Полиция обнаружила на предприятии в Кохтла-Ярве нелегального работника

Эрик Калда
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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

Полиция оштрафовала предприятие, в которой в ходе проверки было установлено, что один работник незаконно находится и работает в Эстонии.

13 марта сотрудники пограничной и миграционной службы Идаской префектуры проверили предприятие в Кохтла-Ярве, чтобы определить, легально ли работающие там люди находятся и работают в Эстонии.

В ходе проверки был выявлен один человек, который незаконно находился в Эстонии 10 дней и нелегально работал на предприятии.

Иностранец был оштрафован на 100, а фирма на 200 евро.

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