Полиция обнаружила на предприятии в Кохтла-Ярве нелегального работника

13 марта сотрудники пограничной и миграционной службы Идаской префектуры проверили предприятие в Кохтла-Ярве, чтобы определить, легально ли работающие там люди находятся и работают в Эстонии.

В ходе проверки был выявлен один человек, который незаконно находился в Эстонии 10 дней и нелегально работал на предприятии.

Иностранец был оштрафован на 100, а фирма на 200 евро.