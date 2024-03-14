Нарва готовится к реновации пяти "хрущевок"

Город Нарва в сотрудничестве с Министерством климата, Союзом архитекторов Эстонии, Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL), KredEx, Эстонской художественной академией инициировал реализацию проекта, который предполагает решения для ускоренного энергоэффективного капитального ремонта групп (не менее 3х зданий) однотипных многоквартирных домов, а также прилегающих к домам территорий и подъездных дорог. Целью пилотного проекта реновации прежде всего является повышение энергоэффективности домов, что в свою очередь должно повлечь уменьшение коммунальных расходов.

По словам вице-мэра Олега Карпикова, повышение энергоэффективности дома является долгосрочной инвестицией, в результате которой, домохозяйства будут тратить на коммунальные расходы меньше, даже с учетом взятого квартирным товариществом кредита на погашение сумм самофинансирования на разных этапах проекта.

Благодаря современным решениям по тепло- и энергосбережению, после реновации объем потребляемых домом тепла и энергии снижается в несколько раз, вследствие чего снижаются и расходы. Помимо этого, повышение класса энергоэффективности дома претендует на повышение ценности участвующей в проекте недвижимости, так как в домах улучшаются качества теплоизоляции, вентиляции, воздухонепроницаемости, освещения.

28 февраля 2024 в стенах Нарвской Ратуши состоялось обсуждение возможности участия в пилотном проекте первой группы многоквартирных домов Viru 11, Viru 13, Viru 15, Viru 17, Viru 19. Представители домов были приглашены к сотрудничеству и участию в обсуждении.