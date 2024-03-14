В Нарве при помощи европейской поддержки планируется полностью обновить 5 хрущевок, подготовительные работы для которых уже ведутся.
Нарва готовится к реновации пяти "хрущевок"
Город Нарва в сотрудничестве с Министерством климата, Союзом архитекторов Эстонии, Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL), KredEx, Эстонской художественной академией инициировал реализацию проекта, который предполагает решения для ускоренного энергоэффективного капитального ремонта групп (не менее 3х зданий) однотипных многоквартирных домов, а также прилегающих к домам территорий и подъездных дорог. Целью пилотного проекта реновации прежде всего является повышение энергоэффективности домов, что в свою очередь должно повлечь уменьшение коммунальных расходов.
По словам вице-мэра Олега Карпикова, повышение энергоэффективности дома является долгосрочной инвестицией, в результате которой, домохозяйства будут тратить на коммунальные расходы меньше, даже с учетом взятого квартирным товариществом кредита на погашение сумм самофинансирования на разных этапах проекта.
Благодаря современным решениям по тепло- и энергосбережению, после реновации объем потребляемых домом тепла и энергии снижается в несколько раз, вследствие чего снижаются и расходы. Помимо этого, повышение класса энергоэффективности дома претендует на повышение ценности участвующей в проекте недвижимости, так как в домах улучшаются качества теплоизоляции, вентиляции, воздухонепроницаемости, освещения.
28 февраля 2024 в стенах Нарвской Ратуши состоялось обсуждение возможности участия в пилотном проекте первой группы многоквартирных домов Viru 11, Viru 13, Viru 15, Viru 17, Viru 19. Представители домов были приглашены к сотрудничеству и участию в обсуждении.
2 и 3 марта состоялись общие собрания квартирных товариществ домов по адресу Viru 13 и Viru 17, на повестке которых среди прочих обсуждалось так же участие в пилотном проекте реновации группы зданий. Карпиков объяснил жителям содержание этапов проекта, возможности финансирования, преимущества участия в пилотном проекте и ответил на все интересующие участников собраний вопросы, сообщила горуправа Нарвы.
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ включает в себя три этапа. Первый этап включает в себя энергоаудит, который предлагается провести по средствам фонда «ELENA», который покрывает до 90% расходов и предполагает самофинансирование со стороны квартирных товариществ в размере 300€. Второй этап – проектирование, 90 % расходов на которое в рамках пилотного проекта также предлагается покрыть из фонда «ELENA». Самофинансирование квартирных товариществ составит в таком случае 10%. Третий этап – это реализация проекта реновации группы зданий, 80% расходов которого будут покрыты за счет мера поддержки Фонда справедливого перехода и 20% за счет самофинансирования товариществ.
Для реализации проекта необходимо, чтобы все дома группы Viru 11, Viru 13, Viru 15, Viru 17, Viru 19 обозначили свое согласие на участие в проекте и в первую очередь были готовы на проведение энергоаудита группы зданий.