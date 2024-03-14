Жители Ида-Вирумаа смогут проголосовать на российских выборах только в Таллинне или Ивангороде

В пятницу начнется голосование по выборам президента в соседней России. Учитывая то, что из-за военной агрессии в Украине закрыто российское генеральное консульство в Нарве, для более чем 30 000 граждан России, живущих в Ида-Вирумаа, есть лишь две возможности для голосования, передает rus.err новость "Актуальной камеры".

"На данный момент есть два варианта, которые озвучены также и в СМИ, и на странице генконсульства. Первый вариант - это в Таллинне, и второй вариант - в Ивангороде. Нарвитяне вообще боятся куда-либо ехать и голосовать. Больше предпочитают поехать в Таллинн, чем в Ивангород. Боятся, что их потом выселят отсюда из-за своей политической позиции", - сказала глава Нарвского общества граждан РФ Елизавета Покк.

В Ивангороде будет предусмотрен пункт для голосования сравнительно недалеко от пограничного пункта. Но, так как большинство граждан России в Нарве - люди весьма пожилые, переход границы для них задача непростая.

Эстонские пограничники готовы к тому, что очереди на границе могут вырасти из-за желающих проголосовать в Ивангороде, и намерены усилить контроль всех пересекающих границу в ближайшие три дня.

"Больше будем смотреть вещи, больше разговаривать с людьми. Нужно это, в первую очередь, для того, чтобы люди, которые перевозят через границу вещества, например, запрещенные в Эстонии, либо предметы, находящиеся под санкциями, не воспользовались тем, что границу пересекает большее число людей, и наше внимание рассеяно на них, и не пробовали пронести какие-то запрещенные предметы в Эстонию или из Эстонии", - сказал начальник смены погранпункта Нарва-1 Марк Дербнев.