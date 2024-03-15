Министр согласилась с критикой Госконтроля о качестве медицинских услуг

Госконтроль по итогам проведенного аудита пришел к выводу, что государство недостаточно хорошо контролирует качество медицинских услуг и о необходимости создать систему мониторинга качества врачебной помощи и уточнить требования к медицинским учреждениям, сообщила "Актуальная камера", передает rus.err.

По оценке Госконтроля, стандарты качества сейчас неконкретные и слишком общие. Они не учитывают, например, идет ли речь о стоматологии, семейной медицине или больнице. В результате уровень услуг в лечебных учреждениях страны очень разнится. Государство должно создать более эффективную систему контроля и устранения недостатков.

"Вопрос в том, одинаково ли покрываются риски для пациентов поставщиками услуг по всей Эстонии. Мы не знаем этого наверняка, это один из наших выводов. Мы не уверены в уровне услуг различных учреждений и разных специальностей. У пациентов должно быть право получить лечение определенного уровня, хотя бы минимально, в любом месте страны", - сказал руководитель аудита Госконтроля Рауно Винни.

По его словам, решение проблем должно взять на себя Министерство социальных дел. Министр здоровья Рийна Сиккут согласилась с выводами Госконтроля.

"С 1 июля начнет действовать система страхования пациентов. В этом году мы обновим правила, которые сделают обязательным сбор отзывов пациентов. Постоянное проведение клинического аудита, развитие инфосистем, которые помогут пациентам проводить оценку своего состояния. Эти процессы идут сейчас и продолжатся", - сказала Сиккут.

По ее словам, система страхования пациентов упростит анализ врачебных ошибок и получение компенсации в случае возможного ущерба. Однако основная ответственность лежит на самих медицинских работниках.

"Гарантия качества останется обязанностью медицинского учреждения, то есть, если это больница, поликлиника, то там работают компетентные люди, собираются отзывы пациентов, реорганизуется рабочий процесс для обеспечения наилучшего качества, все это остается прежним", - пояснила министр.