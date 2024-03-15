Число погибших в пожарах растет из-за алкоголя и курения в помещении

По словам Усин, жертвами пожаров в большинстве случаев становились пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем. Многие из них имеют инвалидность. Датчик дыма в их домах зачастую не установлен, чтобы можно было курить в помещении, передает rus.err.

"Гендерного различия больше нет. Раньше в пожарах чаще погибали мужчины", - добавила Усин.

В качестве еще одной причины гибели людей в результате пожаров Усин назвала неосторожное использование свечи.

"За последние годы количество пожаров увеличилось вдвое. Февраль был особенно мрачным, поскольку произошло два пожара с многочисленными жертвами", - отметила Усин.

По ее словам, жертвами пожаров зачастую становятся лица, в отношении которых профилактические меры не сработали. "Они не принимают предлагаемую помощь, и мы не можем изменить поведение людей против их воли, - сказала Усин. - Государство также помогает привести в порядок печи и электросистемы, но если человек не хочет, то ничего не поделаешь".

"Мы также часто обнаруживаем в домах людей неисправные дымовые датчики", - добавила она.

За первые два месяца этого года в пожарах погибло 18 человек, половина из них - из-за неосторожного курения. Практически во всех случаях датчик дыма был предварительно снят с потолка.