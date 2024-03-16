ОПРОС ⟩ Нужно ли Кохтла-Ярве объединиться с соседними самоуправлениями?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анна ДУБКОВА, медработник: - Не нужно, потому что чем меньше самоуправление, тем больше чиновники будут обращать внимания на местные проблемы, лучше как сейчас - жили своим городочком, так и будем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья БЕРДНИКОВА, врач: - Это было бы хорошо: уменьшится аппарат чиновников, выборы станут прозрачнее и кандидатов больше, а то у нас ведь почти одни и те же люди баллотируются.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юло ЛИППУ, пенсионер: - Об объединении и раньше много говорили. В принципе я это поддерживаю, потому что все равно ведь мы все жители одного региона. В советское время Кохтла-Ярве и Йыхви вместе были, говорили, что он единственный в СССР, где внутри города находится совхоз: между Ярве и Йыхви поля совхоза "Кохтла-Ярве" были... Не вижу причин, почему бы к общему управлению не вернуться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владислав РУКИН, предприниматель: - Не нужно, потому что независимость всегда лучше. Наши власти между собой не могут разобраться, десятилетиями город делят. Представляете, что будет, если всю округу объединить?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иван КАРХАНИН, студент: - В принципе объединение могло бы уменьшить бюрократию, но это также создаст напряжение: каждая часть постарается тянуть одеяло на себя. Не будет централизации, не будет желания работать сообща. Это хорошая идея на дальнюю перспективу, но сейчас утопическая, думаю, что разные заинтересованные лица не станут взаимодействовать. А вот какие-то части Кохтла-Ярве можно отдать другим самоуправлениям, например, Ору присоединить к Тойлаской волости. Это территориально оправданно.