14 марта в полицию поступило заявление от жительницы Силламяэ, которая сообщила, что ее 22-летний муж ударил ее.
В Силламяэ и Нарве люди подверглись нападениям
Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестным был избит 39-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
14 марта в полицию поступило заявление от женщины, проживающей по улице Энергия в Нарве, которая сообщила, что на нее накинулся пьяный 37-летний сын. Полиция задержала сына в качестве подозреваемого в преступлении.