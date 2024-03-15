Скоро водительские права могут стать цифровыми

Несмотря на то, что у Европарламента есть много идей, руководитель отдела перевозок и дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд сказал, что предложенный план не повлечет за собой существенных изменений для Эстонии и проблем в настоящее время не предвидится, пишет rus.postimees.

Например, парламент хочет, чтобы водительские права на грузовики и автобусы действовали в течение пяти лет, а на мотоциклы и автомобили - в течение 15 лет. По словам Тяхепыльда, это означает, что водительские права нужно будет менять реже, чем сейчас, что, в свою очередь, позволяет сэкономить на государственных пошлинах, связанных со сменой прав.

Так как в некоторых государствах-членах человек может сам оценивать свою пригодность к вождению и состояние здоровья, Европарламент призывает страны рассмотреть возможность введения обязательной проверки здоровья, во время которой, по крайней мере, проверяется зрение водителя и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эстонию эти требования не касаются, поскольку у нас проверка здоровья предшествует как выдаче, так и продлению водительских прав.

Еще Европарламент хотел бы ввести для новых и неопытных водителей на всей территории ЕС испытательный срок минимум на два года, в течение которого они будут подвергаться более строгим наказаниям за создание опасной ситуации на дороге или вождение в нетрезвом виде. В Эстонии испытательный срок для начинающих водителей уже предусмотрен.

«Одним из важных изменений станет то, что водительские права станут цифровыми, что позволит путешествовать по странам-членам ЕС, не имея на руках физического документа на пластиковой карточке», - сказал Тяхепыльд. В будущем водительские права по умолчанию будут выдаваться в цифровом виде, по желанию человека ему также могут быть выданы водительские права на пластиковой карточке.