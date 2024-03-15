14 марта в пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не впустили четырех иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
Двум россиянам не разрешили въезд в Эстонию
Ко въезду в Эстонию не были допущены два гражданина России, один гражданин Молдовы и один гражданин Украины, сообщает Идаская префектура.
"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", – отметили в префектуре.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.