Неустойчивая зима повлияла на облик Кохтла-Ярвеского центра культуры

По словам директора центра культуры Светланы Коротковой, фасад "посыпался" в конце февраля. Первые звоночки были уже в прошлом году - с задней стороны дома плитки начали трескаться. Теперь ситуация усугубилась. Плитки большие, какие-то просто упали, их подняли и унесли, а часть разбились.

- Возможно, на состояние фасада повлияли перепады зимней погоды, - предполагает она, - то мороз, то дождь. С другой стороны, прошло девять лет с тех пор, как была завершена реконструкция дома. Причину повреждений выяснят специалисты, но очень хотелось бы, чтобы восстановительные работы сделали побыстрее.