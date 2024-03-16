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Неустойчивая зима повлияла на облик Кохтла-Ярвеского центра культуры

Ирина Кивисельг
, журналист
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Кохтла-Ярвеский центр культуры - лицо города, такой вид после зимы не радует.
Кохтла-Ярвеский центр культуры - лицо города, такой вид после зимы не радует. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Недавно на фасаде Кохтла-Ярвеского центра культуры обвалились большие гранитные плитки, сейчас ищут возможности восстановления.

По словам директора центра культуры Светланы Коротковой, фасад "посыпался" в конце февраля. Первые звоночки были уже в прошлом году - с задней стороны дома плитки начали трескаться. Теперь ситуация усугубилась. Плитки большие, какие-то просто упали, их подняли и унесли, а часть разбились.

- Возможно, на состояние фасада повлияли перепады зимней погоды, - предполагает она, - то мороз, то дождь. С другой стороны, прошло девять лет с тех пор, как была завершена реконструкция дома. Причину повреждений выяснят специалисты, но очень хотелось бы, чтобы восстановительные работы сделали побыстрее.

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