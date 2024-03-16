Недавно на фасаде Кохтла-Ярвеского центра культуры обвалились большие гранитные плитки, сейчас ищут возможности восстановления.
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Неустойчивая зима повлияла на облик Кохтла-Ярвеского центра культуры
По словам директора центра культуры Светланы Коротковой, фасад "посыпался" в конце февраля. Первые звоночки были уже в прошлом году - с задней стороны дома плитки начали трескаться. Теперь ситуация усугубилась. Плитки большие, какие-то просто упали, их подняли и унесли, а часть разбились.