Преподаватель пекарского и кондитерского дела в Ида-Вирумааском профцентре Дмитрий Филиппов в этом учебном году отметил трудовой юбилей - 20-летие работы в учебном заведении. Принял поздравления коллег и устремился к следующей цели - в прошлом месяце получил высшую профессиональную категорию. Но самым ярким событием юбилейного года называет работу на приеме президента 24 февраля - готовил для гостей 1800 десертов по собственным рецептам.
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Творческий кондитер ⟩ Дмитрий Филиппов всегда готов принять новый вызов
Когда шеф-повар президента Тайго Лепик предложил Ида-Вирумааскому профцентру поучаствовать в приготовлении праздничных блюд для приема президента - сделать десерты, Дмитрий Филиппов долго не думал, согласился, считая, что эта работа - прежде всего новый опыт, о котором любой профессионал может мечтать.