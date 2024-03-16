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Творческий кондитер ⟩ Дмитрий Филиппов всегда готов принять новый вызов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Дмитрий Филиппов обожает свою работу, особенно за то, что в ней всегда есть элемент творчества.
Дмитрий Филиппов обожает свою работу, особенно за то, что в ней всегда есть элемент творчества. Фото: Erakogu

Преподаватель пекарского и кондитерского дела в Ида-Вирумааском профцентре Дмитрий Филиппов в этом учебном году отметил трудовой юбилей - 20-летие работы в учебном заведении. Принял поздравления коллег и устремился к следующей цели - в прошлом месяце получил высшую профессиональную категорию. Но самым ярким событием юбилейного года называет работу на приеме президента 24 февраля - готовил для гостей 1800 десертов по собственным рецептам.

Когда шеф-повар президента Тайго Лепик предложил Ида-Вирумааскому профцентру поучаствовать в приготовлении праздничных блюд для приема президента - сделать десерты, Дмитрий Филиппов долго не думал, согласился, считая, что эта работа - прежде всего новый опыт, о котором любой профессионал может мечтать.

- Мне нравится, что на кухне можно в буквальном смысле творить, быть изобретателем, удивляя людей новыми вкусами, - говорит он. - Поэтому не боюсь экспериментировать и всегда готов принять новый вызов. Немаловажно для меня и то, что участие в таком мероприятии повышает имидж региона и нашего учебного заведения. Искренне люблю свое дело и маленький уютный город Йыхви, стараюсь делать все, что могу, чтобы он звучал только в положительном аспекте. На президентском приеме всегда много людей, которые, возможно, и не слышали о том, что в Ида-Вирумаа есть профцентр - пусть и для них будут открытия.

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