Творческий кондитер ⟩ Дмитрий Филиппов всегда готов принять новый вызов

- Мне нравится, что на кухне можно в буквальном смысле творить, быть изобретателем, удивляя людей новыми вкусами, - говорит он. - Поэтому не боюсь экспериментировать и всегда готов принять новый вызов. Немаловажно для меня и то, что участие в таком мероприятии повышает имидж региона и нашего учебного заведения. Искренне люблю свое дело и маленький уютный город Йыхви, стараюсь делать все, что могу, чтобы он звучал только в положительном аспекте. На президентском приеме всегда много людей, которые, возможно, и не слышали о том, что в Ида-Вирумаа есть профцентр - пусть и для них будут открытия.