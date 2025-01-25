ИСТОРИЯ Александер Трансток с упрямой душой сааремаасца привлекал идавирусцев к занятию спортом

В память о Транстоке в это воскресенье в Ахтмеском спортхолле пройдут соревнования по многоборью, участники которых будут состязаться в спринте, прыжках в длину, толкании ядра и беге на 1000 метров для мужчин и на 600 метров для женщин. Всех любителей легкой атлетики приглашают проверить свои силы.