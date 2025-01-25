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ИСТОРИЯ Александер Трансток с упрямой душой сааремаасца привлекал идавирусцев к занятию спортом

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Доживший до 89-летнего возраста Александер Трансток отмечал, что вся его жизнь прошла под спортивной звездой.
Доживший до 89-летнего возраста Александер Трансток отмечал, что вся его жизнь прошла под спортивной звездой. Фото: Erakogu

"Душа и упорство спортсмена помогали мне на протяжении всей моей жизни", - говорил Александер Трансток, который когда-то наступал на пятки легендарному Хейно Липпу в десятиборье, на протяжении почти полувека вдохновлял идавирусцев больше заниматься спортом и со дня рождения которого в это воскресенье исполнится 100 лет.

Александер Трансток.
Александер Трансток. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александер Трансток был родом с острова Сааремаа

  • Родился 26 января 1925 года в Курессааре в семье сапожника.
  • Воевал в составе Эстонского легиона на Нарвском фронте и Синимяэских высотах, был в лагере для военнопленных в Карело-Финской ССР и Мурманске.
  • Чемпион Эстонии в десятиборье (1957) и многократный призер, серебряный призер чемпионата профсоюзов СССР по десятиборью.
  • Работал председателем спорткомитета на Сааремаа, в 1961 году вместе с семьей переехал в Ида-Вирумаа, где на протяжении десятилетий был одним из крупнейших активистов в организации спортивной жизни. По его инициативе стали проводить шахтерские спартакиады. В течение 15 лет он был лидером Кохтла-Ярвеского объединения ветеранов спорта.

В память о Транстоке в это воскресенье в Ахтмеском спортхолле пройдут соревнования по многоборью, участники которых будут состязаться в спринте, прыжках в длину, толкании ядра и беге на 1000 метров для мужчин и на 600 метров для женщин. Всех любителей легкой атлетики приглашают проверить свои силы.

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