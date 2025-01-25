"Душа и упорство спортсмена помогали мне на протяжении всей моей жизни", - говорил Александер Трансток, который когда-то наступал на пятки легендарному Хейно Липпу в десятиборье, на протяжении почти полувека вдохновлял идавирусцев больше заниматься спортом и со дня рождения которого в это воскресенье исполнится 100 лет.
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ИСТОРИЯ ⟩ Александер Трансток с упрямой душой сааремаасца привлекал идавирусцев к занятию спортом
Александер Трансток был родом с острова Сааремаа
- Родился 26 января 1925 года в Курессааре в семье сапожника.
- Воевал в составе Эстонского легиона на Нарвском фронте и Синимяэских высотах, был в лагере для военнопленных в Карело-Финской ССР и Мурманске.
- Чемпион Эстонии в десятиборье (1957) и многократный призер, серебряный призер чемпионата профсоюзов СССР по десятиборью.
- Работал председателем спорткомитета на Сааремаа, в 1961 году вместе с семьей переехал в Ида-Вирумаа, где на протяжении десятилетий был одним из крупнейших активистов в организации спортивной жизни. По его инициативе стали проводить шахтерские спартакиады. В течение 15 лет он был лидером Кохтла-Ярвеского объединения ветеранов спорта.