Анвар Самост: Неразбериха в правительстве сулит иную предвыборную кампанию

Экономический спад продолжается девятый квартал, и по росту цен Эстония, благодаря навязанному правительством большими трудами повышению налога с оборота, далеко опережает соседние страны. Дефицит госбюджета достиг трех процентов, и причиной этого стало не что иное, как финансирование текущих расходов за счет дорогих займов. Как бы ни хотелось, но это нельзя объяснить невезением, широким ослаблением конъюнктуры или не зависящими от правительства особенностями маленькой открытой экономики.

Не заглядывая в будущее, коалиция под руководством премьер-министра Каи Каллас бесцельно кидается от одной непонятной инициативы к другой, зачастую не умея осуществить ни одну из их. Последние недели являются яркими примерами этого: неожиданный поворот в деле поддержки морских ветропарков, снова всплывший налог на подслащенные напитки, отказ от зафиксированного менее года назад в коалиционном соглашении обещания не облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом.

В то же время происходит непонятная внутриправительственная возня вокруг ступенчатого подоходного налога, а социал-демократы грозят оставить свои инициативы без поддержки, если их схема перераспределения бюджета, наказывающая самые богатые самоуправления, не будет реализована.

Даже в оборонной политике, в которой война в Украине мощно увеличила ясность и консенсус, правительство не в состоянии объяснить свои действия таким образом, чтобы исключить напрасные страхи и тревогу у обычного избирателя.