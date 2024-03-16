В рейтинге самых беспомощных правительств Эстонии кабинет Каи Каллас уверенно борется за первое место. Превзойдены достижения как правительства меньшинства Марта Сиймана (1997-1999), так и второго правительства Юри Ратаса (2019-2021). Что предвещает это перед выборами в Европарламент?
Анвар Самост: Неразбериха в правительстве сулит иную предвыборную кампанию
Экономический спад продолжается девятый квартал, и по росту цен Эстония, благодаря навязанному правительством большими трудами повышению налога с оборота, далеко опережает соседние страны. Дефицит госбюджета достиг трех процентов, и причиной этого стало не что иное, как финансирование текущих расходов за счет дорогих займов. Как бы ни хотелось, но это нельзя объяснить невезением, широким ослаблением конъюнктуры или не зависящими от правительства особенностями маленькой открытой экономики.
Не заглядывая в будущее, коалиция под руководством премьер-министра Каи Каллас бесцельно кидается от одной непонятной инициативы к другой, зачастую не умея осуществить ни одну из их. Последние недели являются яркими примерами этого: неожиданный поворот в деле поддержки морских ветропарков, снова всплывший налог на подслащенные напитки, отказ от зафиксированного менее года назад в коалиционном соглашении обещания не облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом.
В то же время происходит непонятная внутриправительственная возня вокруг ступенчатого подоходного налога, а социал-демократы грозят оставить свои инициативы без поддержки, если их схема перераспределения бюджета, наказывающая самые богатые самоуправления, не будет реализована.
Даже в оборонной политике, в которой война в Украине мощно увеличила ясность и консенсус, правительство не в состоянии объяснить свои действия таким образом, чтобы исключить напрасные страхи и тревогу у обычного избирателя.
На фоне всего этого и приближаются выборы в Европарламент. До них остается менее трех месяцев, а это должно означать, что мы должны бы видеть признаки предвыборной кампании. Пожалуй, мы их и видим, просто они на этот раз иные.
Наиболее активно начали разработку своей предвыборной платформы вовсе не какие-либо партии, а бывший председатель Партии реформ Андрус Ансип. Цель Андруса Ансипа - добиться, чтобы избиратели не отождествляли его с Партией реформ и не возлагали на него ответственность за неудачи и не имеющую смысла политику правительства и нынешних руководителей его партии.
С другой стороны, Кая Каллас вновь не смогла понять, в чем ее единственная сильная сторона, и отказалась выступить в качестве первого кандидата от альянса либеральных партий Европы (ALDE). Названное причиной этого желание уберечь себя и партию от критики по поводу предпочтения обязанностям премьер-министра предвыборной кампании показывает, что председатель Партии реформ и его советники по-прежнему не понимают ожиданий и взглядов эстонской общественности. Избиратели так или иначе связывают премьер-министра из-за ее постоянных выступлений в СМИ с образом ее партии и участием партии в выборах, однако теперь внимание направлено на экономический спад, новые налоги, рост цен, а не на возможное сияние Каллас в лучах света международных СМИ.
"Цель Андруса Ансипа - добиться, чтобы избиратели не отождествляли его с Партией реформ и не возлагали на него ответственность за неудачи и не имеющую смысла политику правительства и нынешних руководителей его партии".
Анвар Самост, журналист
У двух оставшихся правительственных партий амбиции по части Европарламента довольно скромные. Социал-демократы надеются на личную популярность Марины Кальюранд.
Партия "Eesti 200" давно ищет выдающегося и не обремененного партийным грузом кандидата №1, однако до сих пор не нашла и, очевидно, поставит во главе списка председателя партии Маргуса Цахкна. Цахкна наверняка не сумеет придать новую динамику партии "Eesti 200", колеблющейся вокруг избирательного порога, и вполне реально ожидать, что в начале июня один из коалиционных партнеров Партии реформ оплатит поражением на выборах часть утраченного правительством кредита доверия.
Среди оппозиции - независимо от выборов в Европарламент - успешный в смысле обособления скачок сделала "Isamaa". Остается ждать, как будет выглядеть список и какова действительная поддержка Юри Ратаса в новой партии - и если правительство продолжит таким образом, то никакой другой кампании и делать не потребуется.
Однако это значит, что впервые для завоевания внимания потенциальных избирателей с чем-то новым придется выйти EKRE. Это сложно, так как новых людей в этой парти не предвидится и с новыми идеями положение тоже не лучше, если не считать идеи мешать заседаниям Рийгикогу звуковыми сигналами.
Из практических соображений главным в кампании Центристской партии должно стать, как выманить русскоязычных избирателей из дома. Каким сигналом можно добиться этого? Причем таким образом, чтобы окончательно не разбежалась также эстоноязычная часть партии. Да, я тоже не знаю.