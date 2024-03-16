Когда Мария Сморжевских-Смирнова три года назад стала новым руководителем Нарвского музея, она была не очень хорошо известным общественности человеком. До нее в музее сменилось несколько руководителей, не особо ладивших с городской властью. В Нарве не просто быть руководителем учреждения памяти, так как представление многих местных людей о событиях прошлого значительно отличается от того, что было на самом деле и как следует толковать прошлое.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мария Сморжевских-Смирнова
Первое значительное землетрясение Мария Сморжевских-Смирнова вызвала 9 мая прошлого года, когда Россия организовала на восточном берегу реки Нарва пропагандистское мероприятие, чтобы отметить ставший одним из столпов путинской власти праздник победы. Нарвский же музей вывесил обращенный на восточный берег реки плакат с портретом Путина и надписью "Путин: военный преступник". Это привело россиян в такую ярость, что тамошние люди в мундирах пришли требовать от эстонской полиции снятия плаката, однако полиция снимать плакат отказалась.
Теперь руководитель Нарвского музея попалась в зубы нарвских политиков и ее упрекают за неуместные сравнения Второй мировой войны и нападения на Украину. Сморжевских-Смирнова смело опровергла эти обвинения и завоевала поддержку эстонского общества. Ведь все знают: в Нарве непросто открыто говорить об истинной истории.