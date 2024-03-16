ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мария Сморжевских-Смирнова

Когда Мария Сморжевских-Смирнова три года назад стала новым руководителем Нарвского музея, она была не очень хорошо известным общественности человеком. До нее в музее сменилось несколько руководителей, не особо ладивших с городской властью. В Нарве не просто быть руководителем учреждения памяти, так как представление многих местных людей о событиях прошлого значительно отличается от того, что было на самом деле и как следует толковать прошлое.