Ида-Вирумаа - среди лидеров по количеству случаев отравления

- Наступающая весна и начинающиеся садово-огородные работы все больше выводят людей на свои участки. При садовых работах используются также средства защиты растений и удобрения, которые в случае небрежного обращения могут оказаться опасными для человека, - отметила руководитель инфоцентра по вопросам отравлений Департамента здоровья Маре Одер.

Различные применяемые для защиты растений и уничтожения насекомых и грызунов вещества каждую весну приводят примерно к такому же количеству отравлений, как грибы осенью. По общему числу случаев отравления Ида-Вирумаа в 2023 году оказался среди лидеров, больше случаев отравлений было только в Тартумаа и Харьюмаа. Это значит, что на 10000 жителей больше всего зарегистрированных случаев больничного лечения от отравлений было именно в этих уездах.

По телефону инфолинии 16662 в случаях отравления различными средствами защиты и удобрениями обращались в общем около 1450 раз, причем только в 31 случае позвонили из Ида-Вирумаа. Здесь больше всего случаев отравлений было связано со средствами борьбы с грызунами и удобрениями. Стоит отметить, что чаще всего несчастья происходят с детьми до четырех лет, а также со взрослыми в возрасте 18-64 лет.

В прошлом году за советом на инфолинию по вопросам отравлений в случае несчастий, связанных с садовыми химикатами и средствами борьбы с насекомыми, обратились 125 раз. Если, например, из Тартумаа позвонили 26 раз, то в Ида-Вирумаа предпочли спросить совета по телефону всего три человека. То есть в Ида-Вирумаа в случае несчастья или подозрения на отравление обращаются не на инфолинию по вопросам отравлений, а, скорее, в больницу. В то же время большинство случаев успешно разрешимы в домашних условиях.

Маре Одер призывает в случае отравления или подозрения на отравление звонить по информационному номеру 16662. "Позвонив на инфолинию по вопросам отравлений, встревоженный человек получит ясность об опасности ситуации или о напрасности опасений, поэтому значительно меньше стало бы поводов ехать в больницу или вызывать скорую помощь", - объяснила Одер и посоветовала записать номер инфолинии по вопросам отравлений 16662 в телефон, чтобы его легко было найти в случае необходимости.