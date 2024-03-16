Сложнейшая кохтла-ярвеская головоломка ⟩ Где построить новое школьное здание

"Дело еще больше запуталось", - признался директор Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы Тармо Пост, покидая в среду длившееся два с половиной часа собрание, на котором чиновники Министерства образования, горуправления, архитекторы, кохтла-ярвеские политики, руководители школ и родители пытались достичь ясности, какое же место самое хорошее и подходящее для нового здания принадлежащей государству Ярвеской школы. Оценка вариантов продолжается уже два года, однако теперь министерство намерено не позднее конца марта принять решение.