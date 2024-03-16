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Сложнейшая кохтла-ярвеская головоломка ⟩ Где построить новое школьное здание

Эрик Гамзеев
, журналист
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На чаше весов - три местоположения для нового здания Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы.
На чаше весов - три местоположения для нового здания Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы. Фото: maa-amet / Kristel Soomets / Erik Gamzejev

"Дело еще больше запуталось", - признался директор Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы Тармо Пост, покидая в среду длившееся два с половиной часа собрание, на котором чиновники Министерства образования, горуправления, архитекторы, кохтла-ярвеские политики, руководители школ и родители пытались достичь ясности, какое же место самое хорошее и подходящее для нового здания принадлежащей государству Ярвеской школы. Оценка вариантов продолжается уже два года, однако теперь министерство намерено не позднее конца марта принять решение.

На выбор есть три варианта: нынешнее местоположение школы на улице Катсе, место бывшей русской гимназии на Ярвекюла теэ ближе к старому городу и место нынешней Славянской основной школы на улице Пярна рядом с госгимназией.

Министерство образования, как строитель нового школьного здания, явно предпочитает недвижимость на улице Пярна. Однако для этого город Кохтла-Ярве должен уступить эту недвижимость государству. Насколько известно сейчас, городские власти на это не согласны. Мэр Хенри Казело четко сказал: в горсобрании поддержки этому нет.

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