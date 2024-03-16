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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Граждане России не должны выбирать местные собрания

Северное побережье
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

То, как городские власти Нарвы пытаются сместить с должности директора музея, которая не подходит им по своим политическим взглядам и пониманию истории, - еще один аргумент в пользу того, чтобы парламент страны внес изменения в Конституцию, согласно которым граждане государств-агрессоров - России и Беларуси - впредь не смогут избирать местные собрания Эстонии.

Одно дело, что граждане России или Беларуси сами сделали такой выбор и вместе с ним получили гражданское право избирать руководителей этих стран. Пользуются ли они этим правом и сколько из них это делают - каждый решает сам. У большинства из них было несколько десятилетий, чтобы выучить эстонский язык на начальном уровне и прочитать Конституцию Эстонии. Они не сочли это необходимым. Им нравится быть гражданами России. Гражданами страны, руководители которой убивают десятки тысяч невинных людей в Украине и разрушают их города и дома.

Если некоторые политики говорят, что российские граждане, проживающие в Эстонии, не являются пророссийскими, то это касается меньшей части. Где они мало-мальски серьезным образом публично протестовали против того, что Россия творит в Украине?

Составляя в некоторых городах Ида-Вирумаа около трети избирателей, они также заставляют избранных муниципальных политиков с эстонским паспортом плясать под дудку своего морального компаса. Это продолжается с 1996 года, когда Эстония из лучших побуждений впервые разрешила негражданам и гражданам других государств выбирать местные собрания. Результатом является постоянная конфронтация местной власти с остальной Эстонией, конфликты ценностей, например, чрезмерное затягивание с переименованием улиц, названных в честь красных убийц, противодействие переходу на эстоноязычное образование, а теперь и случай с руководителем Нарвского музея.

Почему Центристская партия хочет видеть среди избирателей граждан России, понятно. Это корысть, ведь поддержка среди граждан Эстонии иссякает. Но на что надеются соцдемы?

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