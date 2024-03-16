Социал-демократы сегодня на съезде выберут себе новое руководство

Социал-демократы на ближайшие два года изберут себе председателя, заместителей председателя и членов правления партии, а также членов ревизионной комиссии, комиссии по программе и уставу, избирательной комиссии и суда чести.

С речами выступят председатель партии Лаури Ляэнеметс, почетный председатель партии Марью Лауристин и депутат Европарламента Марина Кальюранд. С приветствием выступит профсоюзный лидер Кая Васьк.

По словам Лаури Ляэнеметса, возглавляющего партию с 2022 года и снова баллотирующегося на пост председателя, за последние два года совместными усилиями удалось многого добиться, и у социал-демократов есть надежная поддержка избирателей. При этом он подчеркнул, что эту поддержку нужно заслуживать каждый день.

«Социал-демократы не занимаются популизмом и демагогией, и не боятся перед выборами говорить честно и открыто. Мы верны своим принципам и себе, и выполняем данные обещания. В правящую коалицию мы вошли с четкими целями и программой действий. Результаты налицо: историческое соглашение по ускоренному повышению минимальной зарплаты, равенство браков, амбициозный план в сферах энергетики и промышленности, прорыв в сфере реформы социального обеспечения», – отметил Лаури Ляэнеметс.

«Я верю в силу совместных действий и синергию. И я благодарен, что у меня было так много сторонников, на которых я мог опереться на протяжении двух лет. Хочу продолжить свою работу в таком же ключе, поскольку только сообща можно добиваться успеха», – подчеркнул он.

По словам Ляэнеметса, социал-демократы пойдут на выборы в Европарламент с отличной программой и сильным списком кандидатов.

«Наша предвыборная программа исходит из необходимости беречь единство Европы и свободу Эстонии. Мы выступаем за укрепление нашей обороноспособности и за открытую, справедливую экономику. Мы должны обеспечить всем людям достойный уровень жизни и надежную социальную защиту. И это в ситуации, когда общество столкнулось с различными кризисами и старается сделать всё для обеспечения будущим поколениям качественной и безопасной жизни», – подвел итог Лаури Ляэнеметс.