Эстонский хоккейный союз обеспокоился безопасностью матчей в Ида-Вирумаа

В прошлые выходные на хоккейном матче в Нарве между болельщиками клуба "Эверест" из Кохтла-Ярве и местной команды "Паэмурру" произошел конфликт. После чего в социальной сети появился призыв разобраться с нарвскими болельщиками на предстоящей игре 16 марта в Кохтла-Ярве, передает rus.err новость "Актуальной камеры".

Полиция в курсе этих публикаций и провела беседу с человеком, который опубликовал пост с призывом.

"Человек, как говорится, понял, что такие вещи не стоит делать и пообещал, что не будет никого призывать к насилию, к физической расправе", - сказал Марк Пийритс, участковый полицейский в Кохтла-Ярве.

После инцидента с болельщиками в Нарве Эстонский хоккейный союз сделал предписание местной команде, и теперь перед каждой домашней игрой спортшкола "Паэмурру" должна предоставлять план безопасности. Если это не будет сделано, то игры будут проходить при пустых трибунах.

Представители кохтла-ярвеского "Эвереста" приглашают всех желающих на предстоящую игру.

"Максимально безопасно приходить на хоккей в Кохтла-Ярве. Я призываю всех желающих прийти поддержать свою команду, посмотреть на потрясающий хоккей. Надеемся, что людей придет много", - заявил руководитель клуба Анатолий Дубков.

Болельщики команд настроены дружелюбно и готовы поддерживать свою команду.

"Наш клуб "Эверест" призывал всех болельщиков дружить. На выездных играх в Тарту мы даже снимали совместные ролики, призывали быть дружными фанами", - отметила хоккейная болельщица из Кохтла-Ярве Татьяна Мосина.

"Мы все болеем за свою команду, поддерживаем только своих парней. А каких-то конфликтов и еще чего-то устраивать мы не собираемся и не хотим. Поэтому нет никакого страха нет. Охрана есть, болельщики добрые, мы добрые - все хорошо", - добавила хоккейная болельщица Ангелина Работинская из Нарвы.

Третий матч полуфинальной серии чемпионата Эстонии между "Паэмурру" и "Эверестом" пройдет 16 марта в 16:00 в ледовом холле Кохтла-Ярве.