С пятницы граждане третьих стран не могут иметь оружие

Те собственники оружия, которым в течение года после вступления в силу соответсвующей поправки в закон, не удалось продать свое оружие, должны были к сегодняшнему дню, 15 марта, сдать его на хранение в Департамент полиции и погранохраны. Прежде всего это касалось собственников оружия с гражданством Российской федерации и Беларуси.

Как сообщила майор полиции Аннели Аннист, при внесении год назад изменения в закон, поправка коснулась почти 650 человек, у которых на руках было в общей сложности 1200 единиц огнестрельного оружия.

„В течение года мы несколько раз письменно уведомляли этих людей об окончании действия разрешения на оружие, и в начале текущего года мы со всеми ними договорились о конкретном времени, когда они смогут сдать оружие в полицию“, - добавила Аннист.

„Оговоренное нами время было на этой и прошлой неделе, и сегодня в 15.00 последний человек, чье разрешение на оружие сегодня заканчивается, принес и сдал его полиции“, - отметила Аннист.