Лаури Ляэнеметс на съезде партии: цель социал-демократов – выиграть выборы в 2027 году

«Наша задача – пробуждать и предостерегать людей, без устали призывать их к совместным действиям. Сильная Европа – это свобода, справедливость и безопасность. Социал-демократы делают всё возможное, чтобы ни в Эстонии, ни в Европе к власти не пришли те, кто ограничивает свободы людей, углубляет несправедливость и раскалывает единство западного мира», – отметил Ляэнеметс.

«Для разворота общества к социал-демократии мы ставим перед собой цель победить на выборах 2027 года и сформировать правительство. Я верю и всегда верил в возможность этого. Даже тогда, когда политологи предрекали нам более скромный результат на парламентских выборах. Или когда два года назад мы вышли с идеей налога на гособорону, и наши конкуренты злорадствовали. Верил с тех самых времен, когда идею о ступенчатом подоходном налоге считали непопулярной, а сегодня ее поддерживают уже более 60% жителей. Зная об этом, можно испытывать только стыд, что Эстония в вопросе подоходного налога до сих относится к категории «бывшие советские республики», а не находится в Европе», – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.