На проходящем сегодня в Пайде съезде социал-демократы выбирают себе на ближайшие два года председателя, заместителей председателя и членов правления партии, а также членов ревизионной комиссии, комиссии по программе и уставу, избирательной комиссии и суда чести. Соцдемы также утвердят список кандидатов и избирательную программу на выборы в Европейский парламент.
Лаури Ляэнеметс на съезде партии: цель социал-демократов – выиграть выборы в 2027 году
Возглавляющий партию с 2022 года Лаури Ляэнеметс сказал в своей речи на открытии съезда, что социал-демократы являются ведущей левоцентристской партией Эстонии и главной силой, уравновешивающей политику правых партий.
«Наша задача – пробуждать и предостерегать людей, без устали призывать их к совместным действиям. Сильная Европа – это свобода, справедливость и безопасность. Социал-демократы делают всё возможное, чтобы ни в Эстонии, ни в Европе к власти не пришли те, кто ограничивает свободы людей, углубляет несправедливость и раскалывает единство западного мира», – отметил Ляэнеметс.
По словам председателя партии, люди понимают всё отчетливее, что правая политика «каждый сам за себя» изжила себя, и будущее за единством общества.
«Для разворота общества к социал-демократии мы ставим перед собой цель победить на выборах 2027 года и сформировать правительство. Я верю и всегда верил в возможность этого. Даже тогда, когда политологи предрекали нам более скромный результат на парламентских выборах. Или когда два года назад мы вышли с идеей налога на гособорону, и наши конкуренты злорадствовали. Верил с тех самых времен, когда идею о ступенчатом подоходном налоге считали непопулярной, а сегодня ее поддерживают уже более 60% жителей. Зная об этом, можно испытывать только стыд, что Эстония в вопросе подоходного налога до сих относится к категории «бывшие советские республики», а не находится в Европе», – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Он также сказал, что поддержка со стороны избирателей сохранилась и даже выросла, поскольку социал-демократы остались верны себе и своим принципам, выполняли данные обещания.
«Давайте не забывать, что за последние два года, находясь в правительстве, мы вместе сделали очень много – добились исторического соглашения по ускоренному повышению минимальной зарплаты, укрепления солидарного здравоохранения, равенства браков, мест в доме попечения за пенсию, усиления гособороны и внутренней безопасности, а также более справедливой региональной политики. Все эти шаги не только повышают уверенность семей в завтрашнем дне, но и являются знаковыми мировоззренческими изменениями, которые убедили людей в том, что в нашем государстве важен каждый, и никого не бросают в сложной ситуации», – подчеркнул Ляэнеметс.