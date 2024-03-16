Нарвский "Транс" опять крупно проиграл

Нарвский клуб третий раз подряд проиграл с крупным счетом. У "Таммеки" отличились Иезекииль Танимово (дважды), Танель Таммик, Джакомо Уджери и Ахмед Башер.

До этого "Транс" потерпел поражения от "Левадии" (0:6) и "Нымме Калью" (0:3). После трех туров нарвитяне занимают последнее место с разницей мячей 0:14.