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Нарвский "Транс" опять крупно проиграл

Северное побережье
Обновлено 16 марта 2024, 18:06
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Нарвский "Транс".
Нарвский "Транс". Фото: Ilja Smirnov

В субботу, 16 марта, в матчах третьего тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" в родных стенах потерпел крупное поражение от тартуской "Таммеки" - 0:5.

Нарвский клуб третий раз подряд проиграл с крупным счетом. У "Таммеки" отличились Иезекииль Танимово (дважды), Танель Таммик, Джакомо Уджери и Ахмед Башер.

До этого "Транс" потерпел поражения от "Левадии" (0:6) и "Нымме Калью" (0:3). После трех туров нарвитяне занимают последнее место с разницей мячей 0:14.

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Нарва
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