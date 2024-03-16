Министр юстиции Калле Лаанет уходит в отставку

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности. Они этого никак не заслужили», - заявил Калле Лаанет.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства, пишет rus.postimees.ee.

Как на нынешней должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 тысяч евро, где собственником квартиры являлся его пасынок, сообщает Eesti Ekspress.

Министр, постоянное место жительства которого находится не в Таллинне, имеет полное право требовать возмещения расходов на проживание. Квартиру Лаанету арендует у паевого товарищества JKG. Йоонас Рыым - единственный член правления и единственный пайщик. Он также является владельцем квартиры, которую Лаанет арендует с 2006 года, и по совместительству пасынком Лаанета.

Согласно закону, член правительства может ходатайствовать о возмещении расходов на жилье, подав заявление в Госканцелярию или министерство.

О возмещении жилищных расходов могут ходатайствовать только те, кто по данным о месте жительства, внесенным в регистр народонаселения, проживает за пределами своего местного самоуправления.

Закон обязывает министерство и государственную канцелярию проверять адресные данные членов правительства, которые обратились за компенсацией расходов на жилье в регистре народонаселения

Согласно Закону по борьбе с коррупцией, связанным лицом является супруг, зарегистрированный партнер, ребенок или внук, бабушка или дедушка, родитель и его/ее супруг/супруга или зарегистрированный партнер, а также родственник родителя должностного лица. Родственником также считается усыновленный ребенок и ребенок супруга или зарегистрированного партнера.

В Законе по борьбе с коррупцией, при подаче заявления министр должен подтвердить, что договор аренды не заключен со связанным лицом, которым является, например, супруг/супруга, бабушка или дедушка, родитель и его родственники, в том числе дети и внуки.