В Таллинне пройдет пикет против введения автоналога

Шествие к месту проведения пикета начнется в 11:30 на площади Вабадузе и завершится перед зданием Суперминистерства. Возглавит шествие старенькая Audi 80, которая теперь должна попасть под налог, составляющий немалую часть стоимости автомобиля. На пикете будут звучать речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога. Также будет представлен „налоговый змей“ и выстроена живая цепь вокруг здания министерства. Перед собравшимися выступят Борис Лехтлаан и Аре Яама, пишет rus.delfi.

Министр финансов Вырклаэв в передаче ETV Esimene stuudio заявил, что, продав Audi 1992 года выпуска, можно купить более экономичный автомобиль. Теперь Вырклаэв может на личном примере показать, как можно поменять Audi прошлого века на более экономичный автомобиль. Audi 80 1989 года обошлась в 600 евро. Если будет введен автомобильный налог, то налог на данный автомобиль составит 50 евро, а предполагаемая плата за регистрацию аналогичного автомобиля – более 1500 евро.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что год назад перед выборами в Рийгикогу ни одна из политических партий не говорила о налоге на автомобили или о повышении других налогов. „Этот пикет – наш четкий сигнал правительству о том, что народ не давал им мандата на введение новых налогов или повышение уже существующих. Введение автомобильного налога и повышение других налогов сильнее всего ударит по сельским жителям, многодетным семьям и всем тем, чья повседневная жизнь зависит от средства передвижения“, – подчеркнул Кылварт.