Катри Райк хочет организовать для нарвитян историческую конференцию

"На выставке в Нарвском музее, приуроченной к годовщине бомбардировок 1944 года, нет никаких провокаций. Как историк, могу сказать, что в текстах прописано все четко. Я вижу, что жители Нарвы приходят ознакомиться с ней, приходят семьями, – сказала Катри Райк в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей". – У людей возникают вопросы по истории: что было в действительности, сколько людей сгинуло в концлагере под Нарвой, погибло во время войны, где похоронены".

"Есть факты, и об этом надо говорить. Да, Нарву атаковали фашисты, но были и советские атаки, – отметила она. – В 1941 году 15 немецкие войска разбомбили поезд с минами, из-за чего начался огромный пожар, уничтоживший части города Кадастику, Паэмурру, Йоаорг. К счастью, начавшийся сильный дождь не позволил огню дойти до Старого города. Они бомбили детей и женщин, которые загорали у реки. Это факт, и об этом надо говорить".

"Однако были и советские атаки. И это тоже факт, и об этом надо говорить.

Нам нельзя забыть ужасы войны, ведь это единственное, что нам дает силу бороться за то, чтобы такого не повторилось", – сказала Райк.

Осенью в сотрудничестве с Нарвским музеем и Тартуским университетом Катри Райк собирается провести историческую конференцию для нарвитян.

"Это будет конференция с синхронным переводом, чтобы люди могли послушать доклады и задать вопросы не политикам, а ученым.

История Нарвы – не только военная, есть и довоенный период. Жители сейчас интересуются исторической информацией о кафетериях, ресторанах, транспорте", – отметила она.