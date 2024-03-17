ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ За переназначением Путина и за делами в России нарвитяне наблюдают скорее отстраненно

Репортер "Северного побережья" побывал на границе в Нарве несколько раз с пятницы по воскресенье, когда в России шло основное голосование, но никакого необычного оживления не увидел ни у дверей Нарвского погранпункта, ни на пограничном мосту. Одни люди пересекают границу словно бы буднично и рутинно, другие отстраненно наблюдают за этими передвижениями.

Про то, что и на другом берегу реки все почти что обычно, говорили также те, кто оттуда только что вернулись. Так, вышедшая из дверей погранпункта дама, далее направляющаяся к себе домой в Силламяэ, рассказала, что не наблюдала в Ивангороде ничего необычного. Сама же она не интересуется российскими политическими делами: "Я уже сорок лет живу здесь, в Эстонии".

Немолодой нарвитянин тоже сказал, что и в пятницу, и в воскресенье, когда он привычно пересекал границу по своим делам, ничего необычного не наблюдал. "Очереди (на границе), когда автобус приезжает, а в другое время мало людей", - отметил собеседник, не проявляющий, кажется, особого интереса к российским выборам и тамошней политике вообще.

О спокойствии на границе говорят и таксисты, ожидающие у погранпункта клиентов. Они подтвердили наблюдение репортера, что в эти выходные самое оживление наблюдалось накануне: "В субботу были пущены дополнительные автобусы", - объяснил один водитель.

Проявивший готовность относительно свободно говорить с репортером о политике на другом берегу реки Николай, гражданин РФ из Нарвы, рассказал, что именно в дни выборов он отказался и от ранее планировавшейся поездки в Россию, и от участия в голосовании. "Я уже довольно давно не голосую на российских выборах, потому что это игра в одни ворота и результат предопределен. А на этот раз уже совершенно очевидно, что все подтасовано", - поделился своими соображениями Николай.

Он признался, что с другом планировал в эти выходные отправиться в Россию по личным делам, но потом, посовещавшись с близкими, товарищи решили не рисковать. "Говорят, что российские пограничники проверяют телефоны и чуть ли не шпионские программы ставят, а эстонские пограничники записывают тех, кто может там голосовать, так что в Эстонии потом могут быть проблемы. Короче, мы решили не попадать на карандаш", - рассказал Николай.